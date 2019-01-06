عاد الحديث عن” المؤتمر الإستثنائي” في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني للواجهة مع خرجة المنسق العام لهيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب للتعليق على النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي بقوله: “إن الحزب شرع في التحضير للمؤتمر الاستثنائي وسيعمل على انتقاء المندوبين من القواعد ولم شملهم على النحو الذي يسمح بعقد مؤتمر يليق بسمعة الآفلان.”

بعد الصمت على المؤتمر الاستثنائي من طرف القيادة الحالية للأفالان شكل هذا الأخير الحدث والنقطة الأبرز في ندوة التي عقدها بوشارب أول أمس بالحديث عن الشروع في التحضير لهذا الأخير ويرى متتبعون إن الحديث عنه في الوقت الراهن يعود لوضع حد لمسألة تأجيل رئاسيات2019 والتي صنعت الجدل في الآونة الأخيرة قبل أن تضع لها رسالة وزارة الدفاع حدا لكون المؤتمر مرتبط بها لكونها مناسبة ستستغل لإعلان رئيس الجمهورية ترشحه لعهدة رئاسية جديدة في الوقت الذي يدور الحديث عن عقده نهاية شهر فيفري أو بداية شهر مارس.

غير أنه كان للقيادات السابقة للحزب من عبد الرحمان بلعياط وصالح قوجيل وإبراهيم بولحية أن أكدوا في تصريحات سابقة لهم ل”الجزائر” أن عقد المؤتمر وإن كان من صلاحيات رئيس الحزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة غير أن عقده في الوقت الراهن بعد بمثابة مغامرة ومجازفة ومن شأنه أن يدخل الحزب في دوامة أخرى من الأخطاء والتي يمكن أن تعيد الحزب لنقطة الأزمة وتكرار أخطاء الأمس مجمعين أن وقت عقده لا يهم بقدر أن يكون جامعا ولاما للشمل والاعتبار من الأخطاء السابقة .

زينب بن عزوز