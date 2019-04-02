“الأفلان”يرفض إخراج الرئيس بوتفليقة من الباب الضيق ويثمن بيان الرئاسة

أستنكر عضو هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان سعيد لخضاري ، المحاولات و التي وصفها بالعابثة في اخراج رئيس الجمهورية و الرئيس الشرفي للافلان من الباب الضيق

و قال لخضاري انه يدعم بيان الرئاسة الصادر ليلية امس و المفيد ان الرئيس سيتقيل قبل 28 افريل لكنه يتخذ قرارات هامة قبل ذلك

لخضاري و عبر إذاعة “RFI” الفرنسية قال “نحن في جبهة التحرير الوطني لن نقبل أبداً أن عبد العزيز بوتفليقة يخرج من الباب الضيق”. وأضاف “أفضل حل هو الاستقالة ، لذلك سوف يخرج من الباب الكبير وقبل الخروج ، سيتخذ بعض القرارات التي من شأنها تسهيل الانتقال الديمقراطي في الجزائر”

وتابع قائلا: “أنا متأكد من أنه بحلول 28 أفريل ، ستجد الجزائر الحل الأفضل للخروج من هذه الأزمة غير المسبوقة “