كشف نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، محمد بايري، أن اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة علي حداد، صبيحة اليوم، قد أسفر على قرارات مهمة، أبرزها دعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة.وأكد بايري، في تريح خص به موقع “سبق برس”، أن دعمهم لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، جاء اعترافا بما حققه الأخير من انجازات، و بسياسته الرشيدة التي عادت بمكاسب اقتصادية جمة حققتها المؤسسات الجزائرية. وأشار صاحب مجمع إيفال، بأنه تم مناقشة تحضيرات إنعقاد الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، في الـ 5 أكتوبر المقبل. حيث سيكون أهم محور فيها تسليط الضوء على إنجازات رئيس الجمهورية في القطاع الإقتصادي.تجدر الإشارة إلى أن قرار المجلس التنفيذي للأفسيو، بدعم العهدة الخامسة، يأتي بعد إعلان عدة أحزاب دعمها لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، في مقدمتها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

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