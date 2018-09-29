ينزل ما يقارب 2000 رجل أعمال من مختلف ولايات الوطن إلى ولاية وادي سوف في الفترة الممتدة بين 5 و7 أكتوبر المقبل لحضور فعاليات الطبعة الرابعة للجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات على مدار 3 أيام أين سيتم مناقشة ملفات بالجملة، تطبعها القضايا السياسية على غرار الرئاسات والقضايا التنظيمية كترخيص النقابة إضافة إلى تجديد انتخاب حداد على رأس الافسيو.

وحسب مصادر عليمة من قيادي في الأفسيو، فقد تم حشد عدد كبير من رجال الأعمال لحضور الطبعة الرابعة للجامعة الصيفية، إذ أكد 2000 رجل أعمال حضورهم، في الوقت الذي يرتقب أن يغيب جيلالي مهري عن هذه التظاهرة، بسبب ما تحدثت عنه بعض الأطراف عن خلافات بينه وبين حداد، إذ فضل مهري عدم الخوض في الملفات السياسية، وهو السبب الذي يجعله يغيب عن الأضواء تحت لواء أكبر تجمع للباترونا في الجزائر، ويكتفي بإيفاد إبنه لاستقبال حداد، وهو نفس الدافع الذي جعل عدد من رجال الأعمال ينسحبون من أكبر تجمع لرجال المال والأعمال في الجزائر خلال السنوات الماضية على غرار يسعد ربراب، كما انسحب بعد ذلك محي الدين طحكوت من التنظيم الذي يرأسه علي حداد وقبله صاحب مجمع رويبة للعصائر سليم عثماني.

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