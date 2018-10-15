حذر صندوق النقد الدولي من مغبة اللجوء الدول لتخفيض قيمة العملة خلال هذه الفترة الحساسة، مجددا تخفيض توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي إلى 3,7% في 2018 و(-0,2%) في 2019، ليكون بمستوى عام 2017.

وحذّر صندوق النقد الدولي من أن “فسحة الفرص تضيق” لإجراء إصلاحات فيما تتزايد المخاطر الاقتصادية، داعياً الدول إلى عدم خفض قيمة عملاتها. وأصدر أعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية، الهيئة السياسية التابعة لصندوق النقد الدولي، توصياتهم في البيان الختامي للاجتماع السنوي للصندوق وللبنك الدولي في بالي أول أمس، بعد أسبوع شهد تراجع الأسواق المالية العالمية.

وجاء في البيان أنه “مع انغلاق نافذة من الفرص، سنعمل بشكل عاجل على دفع السياسات والإصلاحات الضرورية من أجل النمو وتدارك المخاطر”. وشدد النص على أن النمو العالمي “يجب أن يكون منتظماً على المدى القريب، ومعتدلاً بعد ذلك، غير أن الانتعاش يزداد تبايناً وبعض المخاطر التي تم تحديدها من قبل تحققت جزئياً”.

وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي إلى 3,7% في 2018 و(-0,2%) في 2019، ليكون بمستوى عام 2017. وأوضح النص أن “هناك مخاطر متنامية على الاقتصاد في أجواء من التوتر التجاري الحاد، والمخاوف الجيوسياسية والظروف المالية التي تزداد صعوبة وتطاول العديد من الأسواق والدول الناشئة”.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين هذا الأسبوع، إنه أبلغ مخاوفه حيال ضعف اليوان حاكم البنك المركزي الصيني، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتهم الصين بالتلاعب بعملتها في تقرير تصدره الإدارة الأميركية مرتين في السنة ويتوقع أن ينشر الأسبوع المقبل.

وبدا صندوق النقد الدولي وكأنه يستهدف ببيانه الاقتصادين الأوليين في العالم (الأميركي والصيني)، اللذين يخوضان مبارزة على وقع رسوم جمركية مشددة متبادلة، إذ جاء في النص “سنتفادى عمليات خفض تنافسي (لأسعار العملات) ولن نستخدم أسعار الصرف لأهداف المنافسة”. وتابع: “نقر بأن الاستثمار والتجارة الحرة والعادلة وذات المنفعة المتبادلة للبضائع والخدمات، محركان أساسيان للنمو وخلق الوظائف، من جهة أخرى، دعا صندوق النقد الدولي إلى بذل جهود لـ”تحسين منظمة التجارة العالمية” وتعزيز الثقة في نظام التجارة العالمية.

عمر ح