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الأفامي” الجزائر بحاجة لارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار لموازنة الميزانية”

Djalila Rezzaki 5 أبريل 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 91 زيارة

أشار صندوق النقد الدولي أن الجزائر بحاجة لارتفاع أسعار النفط لـ 100 دولار، لموازنة الميزانية وحسب ما كشفته وكالة “بريكفين أويل”،  أمس الجمعة، فإن الاحتياطات الدولية، للجزائر، نزلت، منذ بلوغها الذروة في عام 2014

وذكر بتوقعات الجزائر، بخصوص انخفاض المخزون إلى 68 مليار دولار السنة الجارية، في حال بلغ سعر البرميل الواحد من النفط 100 دولار

ونظرا لاعتمادها بالكامل تقريبا على صادرات النفط والغاز من أجل أرباح عملاتها الأجنبية –يضيف صندوق النقد- ستحتاج الحكومة، إلى أسعار النفط الخام التي تقترب من 100 دولار للبرميل، لموازنة ميزانيتها

وقد نصح صندوق النقد الدولي، الجزائر، بتخفيض عملتها تدريجيا والاقتراض من الخارج وفتح أبوابها على الاقتصاد، لمزيد من الاستثمارات الدولية، حتى تساعدها في تخفيف الاختلالات

رزاقي.جميلة

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