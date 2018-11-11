بدأت الأسماء الأولية لمرشحي حزب جبهة التحرير الوطني لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة تعرف بصفة تدريجية باستثناء الجزائر العاصمة والتي كان من المفترض أن يعرف اسم مرشحها السبت الماضي غير أن الأمر تم تأجيله بسبب غياب مرشحين في بعض المحافظات و صعوبة الترشح فيما سبق ذلك تصريح الأمين العام جمال ولد والذي قال في تصريحات سابقة أن المأمورية لن تكون سهلة سواء باختيار المرشح أو بالظفر بالمنصب.

هذا وأشرف بعض أعضاء المكتب السياسي بداية من هذا الأسبوع على الانتخابات الأولية لإختيار مرشحي الحزب لعضوية مجلس الأمن بحيث تنافست في ولاية تيارت أربع أسماء على مرشح الولاية لعضوية مجلس الأمة هم بوخديجة عبد القادرودزيري احمد رئيس بلدية طاقين وقوبع محمد و بوعزة الحاج وعبر 282 منتخب عن أصواتهم من أصل 295 منتخب مسجل غاب عنها 13 منتخب و 17 صوتوا بالوكالة ليفوز دزيري احمد.

وبولاية المدية أشرف عضو المكتب السياسي السعيد لخضاري على الانتخابات الأولية لإختيار المرشح الوحيد للآفلان لهذه الولاية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة وشملت جميع منتخبي محافظات المدية وعرفت 502 منتخب مسجل غير أنه لم يشارك سوى 418 منتخب منهم بصوتهم يضاف لها 18 وكالة في حين كان عدد الأصوات الملغاة 15 صوتا و شهدت هذه الانتخابات منافسة بين ثلاث أسماء من يخلف أحمد و بدة أحمد وبوخريف نورالدين لترجح الكفة لصالح أحمد بدة ب 359 صوتا يليه يخلف أحمد ب 25 صوتا وبوخريف نور الدين ب 19 صوتا .

أما في ولاية ورقلة فقد أفضت المنافسة التي كانت بين المرشحين الثلاث عبد القادر جديع عمر غطاس و محمد قوراح لفوز عبد القادر جديع ب 113 صوتا وهي العملية التي عرفت مشاركة 165 منتخب من أصل 168 مسجل .

ووجهت القيادة الحالية تعليمات صارمة للمحافظة بضرورة الالتزام بشفافية والنزاهة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الأمة وتجنب ” الشكارة ” وشراء الذمم وهي الممارسات التي ظلت لصيقة بالحزب لسنوات عديدة شوهت الحزب ومنتخبيه وأدخلت الكثير منهم لأروقة العدالة وهي الممارسات التي توعدت القيادة بتجنبها سيما مع مقربة الرئاسيات.

زينب بن عزوز