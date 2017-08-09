تنهي اليوم الآجال التي حددها حزب جبهة التحرير الوطني للراغبين في الترشح من أعضاء اللجنة المركزية والمحافظين وأمناء القسمات للمحليات المقبلة المنتظر تنظيمها آواخر شهر نوفمبر المقبل.

وأورد في تعليمتة بعنوان ” التذكير الأخير” ” تطبيقا لمحتوى التعليمة رقم 12 الصادرة عن الأمين العام جمال ولد عباس وكذا المذكرة المرفقة ألفت إنتباه الإخوة و الأخوات أعضاء اللجنة المركزية وأمناء المحافظات وأعضاء مكاتبها ورؤساء اللجان الإنتقالية للمحافظات وأعضائها أمناء القسمات وأعضاء مكاتبها ورؤساء اللجان الإنتقالية للقسمات وأعضائها الراغبين في الترشح للإنتخابات المحلية 2017 والمجالس الشعبية الولائية والمجلس الشعبية الولائية بأنه يتعين عليهم جميعا الإعلان عن رغبتهم للترشح كتابيا وإشعار الأمين العام للحزب على جناح السرعة لغاية ال09 أوت 2017 وتضمنت التعليمة أيضا :”إن التخلف عن إبداء الرغبة في الترشح في الآجال المحددة وبعد تاريخ في هذا التذكير يعبر عن عدم رغبة المعني نهائيا في الترشح للإستحقاقات القادمة “.

هذا ودشن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس مبكرا التحضيرات للمحليات المقبلة مقارنه مع الأحزاب الأخرى وسبق تذكير ولد عباس لمحافظيه وأمناء قسمات الحزب جملة من شروط الترشح التي لم ترق للقيادات السابقة التي وصفت البعض منها بالسابقة ورغبة في قطع الطريق عليهم تمثلت في منح الأولوية للشباب والنساء و ذوي الخبرة والكفاءة العالية وأصحاب الأقدمية في النضال ومنح امتياز إضافي للمجاهدين وأبنائهم وأبناء الشهداء و لمن لهم إنجازات ميدانية حققوها طيلة مسيرته النضالية والعملية والأخذ بعين الإعتبار المصداقية والنزاهة والتجذر في الأوساط الشعبية والسيرة الطيبة مع الاستناد إلى تقييم وملاحظات مسؤولي القسمات والمحافظات و قطعت تعليمة ولد عباس الطريق على الذين ترشحوا ا في قوائم أخرى أوعملوا ضد الحزب في تشريعيات ماي 2017 و اشترطت لأول مرة على المترشحين دفع مبلغ ملي قدره 5000 دج جزائري للمترشح للمجالس الولائية و2500 للمترشح للمجالس البلدية.

ليتبع هذه الشروط إجبار المترشحين على التوقيع على تعهد و إلتزام يحوي ضرورة الإلتزم بالخط السياسي لحزب جبهة الوطني والقانون الأساسي وكذا النظام الداخلي إلى جانب بذل الجهود لإنجاح قائمة الأفالان في الإنتخابات المحلية مع الإلتزام بالمشاركة الفعالة وتقديم المقترحات بشأن تفعيل النشاط التنظيمي والسياسي والإعلامي للحزب خلال الإستحقاقات المحلية وبتنفيذ توجيهات وتعليمات حزب جبهة التحرير الوطني بشأن تحديد موقف تجاه كل النصوص والبرامج التي تقدم أمام الهيئة المحلية التي ينتمي لها المترشحون وتعهد شرفي بالإلتزام باللوائح التنظيمية الداخلية والتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني وأنهج في ذلك سلوك المناضل الشريف الملتزم والمنضبط .

وألزم التعهد المترشحين بتفويض متصدر القائمة حزب جبهة التحرير الوطني لإمضائها نيابة عنهم أمام الجهات القضائية والإدارية وأمام حزب جب التحرير الوطني وهو تفويض رسمي و قانوني بالإمضاء لمتصدر القائمة في مكانهم و كذا التعهد الشرفي بعدم الإنسحاب من القائمة مهما كان ترتيبهم فيها واتعهد بشرفي أنني لن أنسحب من القائمة مهما كان ترتيبي فيها

ولا تزال عملية إيداع ملفات الترشح بالنسبة للمناضلين لغاية 20 من الشهر نفسه على أن يشرع في دراستها على مستوى المحافظات بداية من 21 وإلى غاية 7 سبتمبر الداخل فيما حددت الفترة الممتدة من 9 إلى 28 سبتمبر لاعتماد القوائم النهائية على مستوى المقر المركزي.

زينب بن عزوز