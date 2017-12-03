تمكن حزب جبهة التحرير الوطني من الظفر ب 17 مجلسا ولائيا على المستوى الوطني وهو الرقم المرشح للارتفاع قبل إنتهاء الانتخابات المتعلقة برؤساء المجالس الولائية الأربعاء المقبل لتطوى الصفحة بصفة نهائية بالإعلان عن القوائم النهائية هذا الخميس .

نجح حزب جبهة التحرير الوطني في الظفر برئاسة 17 مجلسا ولائيا على المستوى الوطني بعد أفضت جملة التحالفات التي فرضتها فقدانه للقب الأغلبية لصالحه في انتظار ارتفاع عدد المجالس التي يتوقع أن تعود للحزب العتيد قبل انتهاء الانتخابات في العديد من المجالس التي لم يحسم مصيرها لحد الساعة و يتعلق الأمر بولايات تيسمسيلت ،عنابة ،معسكر، البيض المسيلة، تبسة ، وهران ،ورقلة، تندوف الطارف عين الدفلى باتنة غليزان، الأغواط ، سكيكدة، تيبازة ،النعامة بينما اكتفى غريمه الأرندي بترؤس مجلسي ولايتي سيدي بلعباس وتمنراست.

لا تزال المعارك الطاحنة بين الأحزاب السياسية للظفربالمجالس الولائية مستمرة على بعد أيام قلائل من طي الانتخابات المتعلقة بها الأربعاء المقبل لتطوى بصفة نهائية نتائج المحليات بين الأفالان الذي يسعى لرفع حصته لقرابة 25 مجلسا ولائيا آخر عن طريق التحالفات مع تشكيلات سياسية أخرى و أن يكون القوة السياسية الأولى على مستوى الولائي تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة قريبا.

زينب بن عزوز