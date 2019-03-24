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الأفالان تم استغلاله كمطية للتداول على الحكم طوال نصف قرن

قالت إنه أصبح عنوانا للفساد، منظمة المجاهدين: :
الأفالان تم استغلاله كمطية للتداول على الحكم طوال نصف قرن

idir demiche 23 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 183 زيارة

 

وجهت المنظمة الوطنية  للمجاهدين إنتقادات لاذعة لحزب جبهة التحرير الوطني واصفة إياه بعنوان الفساد داعية للتمييز بين جبهة التحرير الوطني التي قادت الشعب الجزائري إلى التحرير وتحقيق النصر على الاستعمار والحزب الذي أصبح اليوم عنوانا لكل مظاهر الفساد- على حد تعبيرها –  مما جعل الجماهير تطالب برحيله  الأمر الذي يؤكد الحزب تم استغلاله كمطية للتداول على الحكم طوال نصف قرن.

وشددت منظمة المجاهدين في بيان لها أمس على تحرير جبهة التحرير الوطني وإنزالها المكانة التي تستحقها ومنع توظيفها من أي جهة كانت باعتبارها تراثا تاريخيا مشتركا لكل أبناء الشعب المخلصين”.

وأشادت منظمة المجاهدين  بالمسيرات الشعبية السلمية والمطالب المشروعة للشعب الجزائري مؤكدة أن الشعب الجزائري قال كلمته وعبر عن رأيه و مطالبه واضحة ولابد من الإستجابة لها مدرجين إنضمامهم للحراك الشعبي في خانة  الواجب الوطني  وأوردو في بيانهم :”المجاهدون أكدوا انضمامهم إلى الحراك الشعبي معتبرين ذلك واجبا وطنيا والمنظمة الوطنية تؤكد أن هذا الحراك الشعبي القائم لا يعبر فقط عن مطالب وطنية مشروعة بقدر ما هو استفتاء شعبي يعكس المطامح العميقة التي يتوجب على جميع الشرائح مواصلة العمل من أجل تجسيدها”.

 زينب بن عزوز

 

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