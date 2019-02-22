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الأفالان : بلدان “الربيع العربي” لا زالت غير مستقرة أمنيا

ردا على دعوات الخروج للشارع:
الأفالان : بلدان “الربيع العربي” لا زالت غير مستقرة أمنيا

idir demiche 22 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 70 زيارة

شدد حزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة  الحفاظ على أمن واستقرار البلاد والتلاحم من أجل مصلحة الجزائر وشعبها وعدم الانسياق وراء دعوات الفوضى و تخريب البلاد  التي تدعو لها بعض الجهات  مشيرا إلى أن دول الربيع العربي لا زالت تعاني ويلات الدمار والخراب.

و أوضح في بيان له أمس أن البلدان التي عاشت الربيع العربي لا زالت غير مستقرة أمنيا بعد أن دمرت بناها التحتية نتيجة التدخل الأجنبي وتهجير الشعب  ويأتي هذا في خضم الدعوات للخروج للشارع للتعبير عن الرفض للعهدة الخامسة و المطالبة بالتغيير.

وسبق الأفالان حزب تجمع أمل الجزائر والذي شدد  رئيسه عمال غول  على ضرورة مواجهة دعوات  الشارع بالتجنيد وملء الساحة حتى لا تُترك لسماسرة الاشاعات والمغالطات والمتهورين والمغامرين والمتاجرين بالجزائر داعيا للحذر كل الحذر من دعوات الشارع التي يراد من خلالها الانزلاق والفوضى وتدمير مكتسبات وانجازات الوطن والتصدي لها لحكمة وعزيمة و هذا في الوقت الذي أكد الأمين العام  لحزب التجمع الوطني الديمقراطي  أحمد أويحيى و الذي قال في  آخر ندوة صحفية أن الوسائل متوفرة للتحكم في الشارع.

زينب بن عزوز

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