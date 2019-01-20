عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن ارتياحه الكبير لاستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة وتحديد تاريخ 18 أفريل 2019 لإجراء الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن الأمر وضع حدا للجدل الذي شهدته الساحة السياسية وأن تنظيم الاستحقاق الرئاسي في موعده هو نتيجة منطقية للنظام المؤسساتي الذي أرساه رئيس الجمهورية والقاضي بتنظيم المواعيد الانتخابية وفقا لأحكام الدستور.

وذكر الأفلان في بيان له أمس:”استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال القانونية يشكل التزامًا واضحًا من رئيس الجمهورية بأحكام الدستور واحتراما وتقديرا لإرادة الشعب، باعتباره السيد وصاحب الكلمة الفصل و هو رسالة قوية وواضحة لكل المشككين في المسار الانتخابي ببلادنا ولكل المناورين الذين راهنوا على العودة بالجزائر إلى نقطة الصفر والجزائر اليوم هي دولة القانون والمؤسسات وأن عهد المراحل الانتقالية قد انتهى.

واغتنم حزب جبهة التحرير الوطني الفرصة ليجدد مناشدته لرئيس الجمهورية، رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد ومواصلة تأدية مهامه السامية، من أجل جزائر الرفعة والعزة، جزائر موحدة، سيدة، قوية، متصالحة ومزدهرة وأشار إلى أن الجزائر تتجه نحو المستقبل بثقة وأمل وإن الإرادة الشعبية الحرة والسيدة هي التي ستحسم المنافسة الانتخابية و جدد التعبير عن إرادته الثابتة في جعل الانتخابات الرئاسية عرسا للديمقراطية وعرسا للجزائر المنتصرة القوية والآمنة والمستقرة.

هذا ورحب حزب للتجمع الوطني الديمقراطي أول أمس خلال اجتماعه المكتب الوطني أول أمس بقرار استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل 2019 و جدد في بيان له مناشدته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل المقبل بغية استمرار مسار البناء الوطني تحت قيادته الرشيدة و قد قرر المكتب الوطني للحزب عقد الدورة السادسة العادية للمجلس الوطني يومي 31 جانفي و 1 فيفري 2019 و قبله حزب تجمع أمل الجزائر و الذي كان من أول أحزاب الموالاة الذي سارع لإصدار بيان موقف الحزب عن قرار رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الناخبة بحيث ثمن ذلك و جدد بالموازاة مع ذلك دعوته لرئيس الجمهورية بضرورة الاستمرار في قيادة البلاد ة إعلانه الترشح لعهدة رئاسية جديدة و ذكر في بيانه :”كما سبق وأن أكدنا في تاج بأن الانتخابات الرئاسية سوف تكون في موعدها، وكما توقعنا أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة في 18، 11 أو 25 جانفي2019″وأضاف: “نستغل هذه المناسبة لنجدد دعوتنا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد من خلال التقدم والترشح في هذا الاستحقاق الرئاسي كما نؤكد دعمنا ووفاءنا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وندعو كل مكونات الشعب الجزائري إلى المساهمة في توفير أجواء هادئة ومريحة لإنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي وجعله عرسا ديمقراطيا للجزائر.”

زينب بن عزوز