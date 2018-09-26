تقدمت جبهة القوى الاشتراكية “الافافاس” بلائحة لرئيس المجلس الشعبي الوطني لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول ظهور و تفشي وياء الكوليرا في عدد من ولايات الوطن، ساندها فيها كل من حزبي حركة مجتمع السلم و العمال.

و أوضحت أمس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية في بيان لها، انه وكما قد أعلنت خلال مقاطعتها لجلسة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية في بداية هذا الشهر، فقد بادرت أول أمس الاثنين 24 سبتمبر 2018 بتقديم لرئيس المجلس الشعبي الوطني لائحة لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول ظهور و تفشي وباء الكوليرا في بعض ولايات الوطن، و ذلك عملا بالنصوص القانونية المعمول بها و النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .

أضافت الكتلة البرلمانية للافافاس في بيانها أن هذه اللائحة لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لاقت مساندة و وإمضاء من طرف نواب من المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم و نواب من حزب العمال.

وكانت الكتلة البرلمانية للافافاس قد قاطعت الجلسة الافتتاحية للمجلس الشعبي الوطني، و تحدث آنذاك نوابها لوسائل الإعلام و نددوا بعودة ظهور الأوبئة و الأمراض المعدية، و ما خلفه ذلك من قلق و خوف لدى المواطنات و المواطنين، والتسيير الكارثي لملف وباء الكوليرا و التناقض في تصريحات مختلف المسئولين “وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة البيئة و وزارة الفلاحة”، و اعتبروا أن ذلك لا ينعكس فقط على صحة المواطنين إنما على صورة البلاد بأكملها و تعطي صورة مهينة للنظام.

رزيقة.خ