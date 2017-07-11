لم يستبعد المكلف بالإعلام لجبهة القوى الاشتراكية حسان فرلي أن تعيد الأفافاس بعث المشاورات حول مبادرتها الإجماع الوطني قبل المحليات المقبلة وأشار إلى أنها ستمس أحزاب الموالاة والمعارضة

وأضاف فرلي في تصريح ل ” الجزائر” أمس أن الأفافاس لازلت متمسكة بمبادرتها ولن تتخلى أو تتنازل عنها بوصفها عمل جاد تريد جبهة القوى الاشتراكية من ورائه جمع الحساسات الوطنية والسياسية حول طاولة واحدة للخروج بنموذج متفق عليه لإخراج البلاد من حالة الإنسداد التي تقبع فيها منذ سنوات ورد على من ينعتون مبادرتهم بمجرد ورقة بيضاء لا تسمن و لا تغن من جوع لا اقتراحات فيها ولاخارطة طريق بالقول:” نريد توحيد الرؤى والصفوف والخروج بنموذج توافقي لصالح الوطن بالدرجة الأولى”.

وفند فرلي جملة ما يثار حول نزيف في بيت الدالحسين على خلفية إقالة ثلاث رؤوساء فيدراليات وأكد أن الأمر يتعلق بتعليق مهامهم لفترة محددة و فقط وأن الإعلام هو من ضخم المسألة ووصل حتى وصف الأمر ب”النزيف “.

وعن ما إذا كان سيستجيب الأفافاس لدعوة الحوار التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المجيد تبون خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أكد فرلي أنه لا يمكن الرد على الأمر في الوقت الذي يظل الأمرمجرد تصريح عن دعوة شفهية دون دعوة حقيقية توجه للأحزاب غير أن هذا لم يمنعه من الثناء على مبادرة الحوار التي كانت غائبة في قاموس السلطة وبخاصة تجاه المعارضة وقال:”لايمكن الفصل في موقفنا من دعوة الوزير الأول للحوار في ظل عدم وصول دعوة خاصة وصلت الحزب وفي حالة تلقينا ذلك سندرس الأمر على مستوى مؤسسات الحزب التي تعود لها كلمة الفصل “.

هذا وتعقد جبهة القوى الإشتراكية الدورة العادية لمجلسها الوطني يومي 14 و 15 جويلية الجاري بمقر الحزب للفصل في عديد الأمور بما فيها إعطاء إشارة الإنطلاق للتحضير للمحليات المقبلة المنتظر تنظيمها شهر نوفمبر القادم .

زينب بن عزوز