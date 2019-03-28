رد حزب جبهة القوى الاشتراكية على تصريحات رئيس أركان الجيش الفريق احمد قايد صالح الذي قال فيها أن الحل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد هو تفعيل المادة 102 مكن الدستور، أنها مساس خطير بكرامة المواطن، و تلاعب بإرادة الشعب.

و قال الافافاس في بيان له موقع من قبل السكرتير الأول حكيم بلحسل، مساء أول أمس، تعقيبا على تصريحات القايد صالح انه”مرة أخرى، النظام عن طريق رئيس أركان الجيش يستفز ويتلاعب بالإرادة الشعبية”، وأضاف أن “المؤسسة العسكرية لم تنسحب من المجال السياسي، فهي تتدخل مرة أخرى في العملية الدستورية، ولا تستجيب لمطالب الشعب الجزائري الذي يطالب بتغيير النظام وليس تغيير داخل النظام”. واعتبر ان “التغيير الجذري لا يمكن تحقيقه من خلال الحفاظ على الآليات والرجال الذين يجسدون هذا النظام، بل يجب أن يكون نابعًا من الإرادة الشعبية بانتخاب مجلس تأسيسي سيد وبناء الجمهورية الثانية، بمعنى تكريس دولة القانون ، البديل الديمقراطي والاجتماعية”.

و اعتبر الحزب خرجة القايد صالح بمثابة”تعنيف آخر ضد إرادة الشعب، على شرعية مطالب الشعب- أي رحيل النظام ورجاله، وليس فقط رئيس الدولة”. و يرى الافافاس أن “خيار تطبيق المادة 102 من الدستور ليس هو الحل الذي يطالب به الشعب الجزائري” ، وأن “الجيش يسعى إلى خنق الحركة الشعبية، والسماح لديمومة النظام” وأضاف أن “المادة 102 لم تعد تستجيب لمطالب الشعب الذي يريد تقرير مصيره، وتولي مسؤولية مستقبله، مستقبل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة”، واختتم الحزب بيانه بالقول إن “تخييب أمل الشعب هو خلق حالة من شكوك الخطيرة، وهو القضاء المبرمج على الجزائر”.

رزيقة.خ