نددت جبهة القوى الاشتراكية بالمتابعات القضائية لمناضليها، بعد متابعة ليتيم الهاشمي، وهو مناضل في جبهة القوى الاشتراكية ومسؤول بفيدرالية الأغواط كما أنه مناضل في مجال حقوق الإنسان.

وعبر في بيان ممضى من السكرتير الأول للحزب، محمد حاج جيلاني أن “الرفيق ليتيم الهاشمي، مناضل جبهة القوى الاشتراكية، مسؤول بفيدرالية الأغواط ومناضل حقوقي، متابع قضائيا في إطار نشاطاته الجمعوية والنقابية ومستدعى للمثول أمام محكمة الأغواط، يوم 24 أكتوبر 2018”.

وأكد الحزب المعارض ذاته، أن “هذه المضايقات القضائية تعتبر “تحايل آخر من أجل تخويف المناضلين الحقوقيين، لاسيما في جنوب البلاد”، كما انتقد “الأفافاس” بما أسماه “التعسف القضائي والظلم الذي يطال مناضلي حقوق الإنسان والمناضلين الجمعويين”، وأكد حزب الحاج جيلاني أن “هذه المتابعات القضائية اعتداء آخر على حرية التعبير، وحرية النشاط الجمعوي والنقابي، الأفافاس يطالب السلطات بوقف كل متابعة قضائية ضد مناضلي حقوق الإنسان وضد المناضلين السياسيين”.

إسلام.ك