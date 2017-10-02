جدد حزب القوى الاشتراكية بتيزي وزو مشروعه القاضي بإعادة بناء إجماع وطني للحفاظ على الاستقرار وضمان التنمية.

وأكد السكرتير الوطني الأول للحزب الحاج جيلاني محمد، الذي نشط تجمعا بساحة وسط المدينة في إطار الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس حزبه (29 سبتمبر 1963) أن هذه التشكيلة السياسية ستواصل الكفاح من أجل العدالة الاجتماعية والتعددية الثقافية والسياسية الهادئة من أجل إجماع وطني قائم على المبادئ الديمقراطية.

وفي حديثه أمام حشد كبير من مناضلي الحزب، لاحظ نفس المتحدث أن عالم اليوم يترك المجال فقط للدول والمجتمعات التي تجعل السيادة الشعبية المجسدة في دولة الحق العمق الاستراتيجي الحقيقي الذي يمكن أن يوفر الاستقرار والأمن والتنمية.

ولدى تطرقه للوضع الاقتصادي الوطني ذكر الحاج جيلاني، أن حزب جبهة القوى الاشتراكية يرى أن آليات سيادة القانون هي القادرة على ضمان حسن سير الاقتصاد مع نزاهة العدالة لحماية حقوق العمال ورجال الأعمال من القطاعين العام والخاص وفي الأفافاس نعتقد أن الشعوب هي التي تنتج الثروة و ليس العكس الثروة هي التي تنتج الشعوب.

و أكد المسؤول في تصريحه”وها نحن في عام 2017 في مواجهة أزمة تهدد بهدم كل شيء على طريقها: أجور العمال والمتقاعدين، الخبز اليومي لأشد الناس فقرا، الأمن في مدننا وأريافنا، وحتى الوحدة الوطنية التي بناها بكل شهامة شهداء و مجاهدو ثورتنا المجيدة.” متهما السلطة برفض كل المقترحات للخروج من الأزمة” رفضوا المصالحة على أساس البناء السياسي للجمهورية الثانية وفضلوا أن يتناقشوا مع الجماعات المسلحة. ”

وقال “إن بناء الديمقراطية في العالم في خضم القرن الحادي والعشرين، المتسم بالاضطرابات، الظلم والعنف، هو في المقام الأول درس في النضال، لأنه بطبيعة الحال، كل التقدمات الديمقراطية تعد نتيجة لنضال المواطنين وليس هدايا مقدمة من طرف السلطة.”

وفي ختام هذا اللقاء نظمت مسيرة نحو مقبرة مدوحة حيث تم الترحم بعين المكان على ذكرى المناضلين السابقين عام 1963 المتوفين و شهداء حرب التحرير الوطني و الديمقراطية.

رزاقي جميلة