“الأفافاس” سيعلن موقفه لاحقا بخصوص انتخاب خليفة بوحجة

أفاد يوغرطة عبو الأمين الوطني المكلف بالإعلام في حزب جبهة القوى الاشتراكية في اتصال مع “الجزائر” أن جبهة القوى الاشتراكية “ستعلن موقفها لاحقا” بخصوص جلسة التصويت على رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد بعد إعلان مكتب الغرفة السفلى شغور منصب رئيسه السعيد بوحجة، وأشار عبو إلى أن موقف “الأفافاس” سيكون “مستقل” و”لن تفرض أي كتلة داخل المجلس موقفها على الحزب”.

وأكد يوغرطة عبو أن “الأفافاس” لا يزال متمسك بموقفه من النظام السياسي القائم، قائلا في السياق ذاته، أن كل مؤسسات الدولة “غير شرعية منذ الانقلاب الدستوري سنة 1962″، مضيفا “نحن لا نتفق مع سياسة تغيير الأشخاص مثلما يتم تغيير البدلات” في إشارة إلى استبدال بوحجة بشخصية أخرى من كتل الموالاة، وأكد القيادي في جبهة القوى الاشتراكية أن الحزب خلال اجتماع مكتبه الوطني قبل يومين، أثبت بأنه “متمسك بموقفه الداعي للعمل على انتخاب مجلس تأسيسي وطني يتكفل ببناء مؤسسات الدولة الجزائرية”.

إسلام كعبش