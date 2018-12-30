الأفافاس راض عن نتائج إنتخابات “السينا”

أبدى حزب جبهة القوى الإشتراكية رضاه بالنتائج الأولية لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت أول أمس السبت، ووصف فوزه بولايتي بجاية وتيزي وزو تأكيدا لقوته في معقلي النضال الديمقراطي

واعتبر بيان لجبهة القوى الإشتراكية فوز الحزب في إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بولايتي تيزي وزو وبجاية، تأكيدا لقوة الحزب في معقلي النضال الديمقراطي رغم ممارسات الإدارة في خدمة بعض الجهات في إشارة لحزبي السلطة جبهة التحرير الوطني ،وحزب التجمع الوطني الديمقراطي

وأفاد الأفافاس أنه دخل سباق السينا في 8 ولايات وقدم مرشحتين، وفاز بمقدين في ولايتي بجاية وتيزي وزو، وهنىء منتخبيه ومناضليه على التعبئة وإلتزامهم بدعم الحزب

وللإشارة أفرزت النتائج الأولية لإنتخابات السينا التي ظهرت بعد فرز الصناديق، حصول جبهة التحرير الوطني على 29 مقعدا بينما حاز التجمع الوطني الديمقراطي على 11 مقعدا، وفاز الأحرار بثلاثة مقاعد بينما حاز الأفافاس وجبهة المستقل مقعدين وإكتفى تجمع أمل الجزائر بمقعد وحيد،في إنتظار إعلان النتائج النهائية

رزاقي.جميلة