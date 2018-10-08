أعلن الأطباء المقيمون عن عودتهم للاحتجاج ابتداء من اليوم، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد حرمانهم من حقهم في اجتياز دورة استدراكية لامتحان نهاية التخصص.

و حسب ما كشفت عنه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين في بيان لها فإن عودة الأطباء إلى الاحتجاج من جديد تأتي تنديدا بعدم استجابة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، لمطلبهم المتعلق بتنظيم دورة استدراكية لإمتحانات نهاية التخصص، وهو المطلب الذي لم تفصل فيه وزارة الطاهر حجار رغم انطلاق الموسم الدراسي الجديد على مستوى معاهد الطب.

كما طالبت التنسيقية في نفس البيان إلى تنظيم وقفات احتجاجية عبر كل معاهد الطب عبر كل التراب الوطني، وذلك يوم الثلاثاء بداية من الساعة الـ11 صباحا.

ويأتي البيان تأكيدا على تمسّك الأطباء المقيمين بحقهم في الاستفادة من دورة استدراكية لامتحانات نهاية التخصص، و ذلك بعد ما شهدته الدورة العادية من ظروف خاصة اثرت على نتائج الامتحانات التي سجلت أضف نسبة نجاح مقارنة بالسنوات الماضية.

فلة سلطاني