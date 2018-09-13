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الأطباء المقيمون يعودون للاحتجاجات

بسبب امتحان شهادة التخصص:
الأطباء المقيمون يعودون للاحتجاجات

eldjazair 12 سبتمبر 2018 الوطني اضف تعليق 24 زيارة

نظم العشرات من الأطباء المختصين المعنيين بامتحان شهادة التخصص الطبي أمس الأربعاء 12 سبتمبر، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بدورة استدراكية إستثنائية لإجراء هذا الامتحان.
وبلغ عدد المحتجين بنحو 50 طبيبا من مختلف الإختصاصات من بين 820 راسبا في امتحان نيل شهادة التخصص الطبي، معبرين عن استيائهم لحرمانهم من دورة إستدراكية إستثنائية لإجتياز هذا امتحان بالرغم من أن القانون يسمح بتنظيم دورة ثانية.
وأكد المحتجون أن وزارة التعليم العالي تعمل على كسر مسار بيداغوجي ومهني بمجرد إلغاء الدورة الإستدراكية الإسثنائية لهولاء الأطباء بعد 13 سنة من الدراسة كل في تخصصه مع أن القانون الساري المفعول بخصوص العلوم الطبية يسمح بتنظيم دورة أخرى.
وذكر المحتجون بأنهم قدموا مراسلات إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد القادر حجار والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي وعمداء كليات الطب ورؤساء اللجان البيداغوجية للنظر في هذا المطلب ومساعدة هؤلاء على المشاركة في دورة استدراكية استثنائية.
ومن المتوقع أن يجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي برؤساء اللجان البيداغوجية للتخصصات الطبية اليوم الخميس لدراسة هذه المسألة وإيجاد حلول لها.
رزاقي.جميلة

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