استقرت أسعار النفط العالمية، أمس السبت، حيث سجل متوسط سعر خام القياس العالمى برنت 52.41 دولار للبرميل، فيما سجل الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط اليوم 47.87 دولار للبرميل.

ويأتى هذا الاستقرار الذى تشهده أسعار النفط بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية للنفط، والتى تستمر الى غاية اليوم الاحد.

0.6 % مقدار ما فقده خام برنت على مدار الأسبوع

وكانت العقود الآجلة للخام الأمريكى، قد ارتفعت خلال تعاملات الجمعة، بمقدار 44 سنتا بما يعادل 0.9 % ليتحدد سعر التسوية عند 47.87 دولار للبرميل، فيما أغلق خام برنت مرتفعا 37 سنتا أو بنسبة 0.7 %، عند 52.41 دولار، فاقدا 0.6 % على مدار الأسبوع.

أوبك: السوق تتحرك فى الاتجاه الصحيح

من جهتها، قالت لجنة رقابة وزارية مشتركة لمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين، إنها على ثقة من أن السوق تتحرك فى الاتجاه الصحيح لكن كل الخيارات مطروحة، بما فى ذلك تمديد اتفاق خفض المعروض لما بعد مارس ، للتأكد من استقرار السوق.

وقالت اللجنة إن مخزونات النفط التجارية تراجعت فى جويلية وأحدث متوسط خمس سنوات متراجع منذ بداية العام الحالى، وبدعم تقلص هامش العلاوة السعرية للتسليم الآجل على الفوري، فإن المخزون العائم فى تراجع منذ جويلية.

وأوضحت انها ستواصل مراقبة العوامل الأخرى فى سوق النفط وتأثيرها على عملية استعادة توازن السوق الجارية. كل الخيارات، بما فى ذلك احتمال التمديد لما بعد الربع الأول من 2018، مطروحة للتأكد من بذل كل الجهود لاستعادة توازن السوق.”

وأضافت اللجنة إن اجتماعها التالى سيعُقد فى فيينا يوم 22 سبتمبر وإنها تنوى دعوة ليبيا ونيجيريا – المعفيتين من اتفاق خفض الإنتاج – لحضور الاجتماع التالى للجنتين المشتركتين الوزارية والفنية.

ق.و