بلغت النسبة الوطنية لإضراب الذي دعت إليه نقابات التكتل النقابي لقطاع التربية في يومه اﻻول 65.31 بالمئة، حيث عاد الآلأف من التلاميذ أدراجهم إلى بيوتهم بعد أن شلت الأقسام .

وباشرت أمس ستة نقابات في قطاع التربية إضرابها عن العمل

و أكد المكلف بالإعلام، على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، يحياوي قودير، أن الإضراب كان ناجحا بعد إستجابة 65.31 بالمائة من الأساتذة والعمال وهذا سعيا لتحقيق المطالب المرفوعة من قبل التكتل النقابي وفي ظل سد السلطات العليا أذانها اتجاه إنشغالات هؤلاء والتي حملتها إشعارات بالإضراب التي رفعت إلى وزارة التربية الوطنية.

وكشف يحياوي، عن مواصلة يوم الغد الإضراب على أن يتزامن مع احتجاجات جهوية ستنظم في أربعة ولايات، حيث دعا الأساتذة والعمال للمشاركة بقوة ، قائلا”الزملاء الزميلات على امتداد ساحات الوطن بشكل عام و منخرطي النقابة الوطنية لعمال التربية يجب أن تكون المشاركة في الاحتجاجات على قدر أمنياتكم و على قدر الوعي النقابي الذي نحن بأمس الحاجة إليه في هذه المرحلة الحساسة من النضال العمالي.”

من جهته كشف المكلف بالإعلام بنقابة “كناباست” مسعود بوديبة أن نسبة الإضراب في يومها الأول بلغت 65.31 بالمائة، وهي مرجحة للارتفاع في اليوم الثاني للإضراب وقال مسعود بوديبة، إنه هناك تعليمات من طرف وزارة التربية للمؤسسات التربوية بعدم إخراج التلاميذ وتسريحهم، وذلك لتعتيم نسبة الإستجابة للإضراب كما تطرق المتحدث، للوقفات الاحتجاجية الجهوية المرتقبة غدا الأربعاء، ببعض ولايات الوطن ، مشيرا أنه بعد هذه الوقفات ستكون هناك جلسات نقابية لتحديد آفاق الحركة الاحتجاجية.

رزاقي.جميلة