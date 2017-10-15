وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار قرارا يتضمن رزنامة العطل الجامعية للسنة الدراسية 2017-2018 حيث سيستفيد الطلبة بموجبه من ثلاثة عطل في السنة عطلتين لمدة أسبوعين وعطلة الصيف لمدة شهرين، وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة العطل الجامعية لرسم السنة الجامعية 2017-2018 بموجبها يستفيد أساتذة وطلبة الجامعات من عطلة لمدة 15 يوما ابتداء من يوم 21 ديسمبر المقبل.

هذا وضبطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المدة التي يستفيد فيها أساتذة وطلبة الجامعات من عطلة فصلية طيلة السنة الجامعية الجارية، وبموجب القرار الوزاري رقم 887 فإن العطلة الجامعية الفصلية الخاصة بموسم الشتاء يستفيد منها الأساتذة والطلبة ابتداء من 21 ديسمبر المقبل على أن تستأنف الدراسة يوم 03 جانفي من 2018.

أما بالنسبة للعطلة الجامعية الخاصة بفصل الربيع، فتمتد ما بين 22 مارس الى غاية 8 أفريل 2018 بينما يستفيد الطلبة والأساتذة من عطلة الصيف في الفترة الممتدة ما بين 4 جويلية إلى غاية 02 سبتمبر 2018.

كما استثنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموظفين والأعوان التقنيين وأعوان المصالح من هذه العطل المحددة وفقا للجدولة الزمنية المحددة من قبلها،وفي نفس السياق دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات إلى تطبيق هذا القرار مع منحهم صلاحيات إعداد الزمنية الخاصة بالاختبارات السنوية ذات الصلة بالوضع البيداغوجي بها إلى جانب اكتمالها للنصاب القانوني المحدد في نظام “أل.أم.دي” الذي يخول لها ذلك.

رزاقي جميلة