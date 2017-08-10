أكد المكلف بالإعلام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب على أن الأرندي استنفر قواعده النضالية للتحضير للمحليات المقبلة والتي يعول عليها هذا الأخير لتكرار سيناريو الفوز الذي ظفر به في تشريعيات الرابع ماي الفارط والتي تضاعف عدد مقاعده لأكثر من النصف في قبة زيغود يوسف .

وذكر شهاب في تصريح ل ” الجزائر” أمس أن الأرندي الذي استغل التشريعيات الفارطة جيدا وأثمرت خططه و سياساته إيجابا وتمكن من أن يفرض نفسه بقوة في قبة زيغود يوسف سيحافظ على تواجده في 1541 بلدية و 48 مجلسا ولائيا وأشار في السياق ذاته إلى أن الأرندي لن يتخلى عن تقاليده بمنح الحرية للقواعد النضالية بإختيار المرشحين الأكفاء ليمثلوا الحزب أحسن تمثيل في المجلس البلدية و الولائية والتي تعد النواة الأولى القريبة لإنشغالات المواطنين.

وقال:”الأرندي جاهز للمحليات المقبلة ومستمر في تنصيب اللجان التحضيرية وسيتبنى نفس الطريقة التي سار عليها في التشريعيات والقائمة على اللامركزية بفصل الأمور على مستوى القاعدة ورفعها للقيادة بعد ذلك للفصل فيها”.

وعما روجت له وسائل الإعلام على أن مصدر تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوقف التحرش على رجال الأعمال والتي يقال أن مصدرها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي رفض شهاب التعليق مكتفيا بالإعراب عن إستغرابه بإقحام شخص أحمد أويحي في كل صغيرة و كبيره وهو الذي قيل عنه سابقا أنه يريد أن يحل محل الرئيس في محاولة من البعض لزعزعة وضرب الثقة التي تربطه مع رئيس الجمهورية وتناسى هؤلاء – على حد تعبير -شهاب أن أويحي قالها مرارا وتكرار أن يدعم رئيس الجمهورية وقال ” لا تعليق لي “.

وفي الوقت الذي راحت الأحزاب السياسية موالاة ومعارضة لتثمين خطوة الحوار التي دعا لها الوزير الأول عبد المجيد تبون وكذا فصل المال عن السياسة لدرجة إنقلاب بعض الأحزاب ب360 درجة عن مواقفها السابقة حال حزب جيل جديد حال الأحزاب السياسية الذي أعلن دعمه لسياسات تبون رفض صديق شهاب التعليق أيضا عليها واكتفى بالقول:”مبدأنا واضح وهو دعمنا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وسياساته وبرنامجه”.

زينب بن عزوز