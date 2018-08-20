نشر التجمع الوطني الديمقراطي توضيحات حول أسباب تنحية الأمين العام للحزب أحمد أويحيى رئيس المجموعة البرلمانية لـ “الأرندي” في المجلس الشعبي الوطني بلعباس بلعباس واستبداله بالنائب عن ولاية سكيكدة فؤاد بن مرابط.

حركت المعلومات المتداولة عن وجود حملة “تطهير” يقودها الأمين العام لـ “الأرندي” أحمد أويحيى ضد من يثبت تورطهم في قضايا فساد أساءت لسمعة الحزب، قيادة التجمع الوطني الديمقراطي للرد على ما ينشر هنا وهناك، خاصة أن تنحية بلعباس بلعباس تأتي في سياق إقصاء سيناتور الحزب عن ولاية تيبازة مليك بوجهر من صفوف الحزب بعد تورطه في قضية فساد، خاصة أن مصادر مطلعة تفيد بوجود أسماء أخرى قد تمسها خلال الأيام القادمة حملة الإقالات التي ينفذها الأمين العام لـ “الأرندي”.

ونفى التجمع الوطني الديمقراطي أن يكون سبب تغيير رئيس الكتلة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، بلعباس بلعباس، “لأسباب شخصية أو غير حزبي”، كما تروج له بعض وسائل الإعلام، ببعض القراءات والتأويلات الخاطئة، حسب بيان مقتضب لـ “الأرندي”، أمس، تم نشره على صفحة الحزب في “الفايسبوك”.

وأضاف المصدر أن التغيير “يعد شيئا عاديا يندرج في إطار مبدأ التداول على المناصب”، كما أشار البيان أن الأمين العام للحزب، أحمد أويحي “نوه بالمجهودات التي بذلها بلعباس خلال السنة الأولى من خلال رئاسته للكتلة في العهدة البرلمانية الجديدة”.

وفي ذات الشأن، ذكر مصدر مطلع أن ملف السيناتور عن ولاية تيبازة مليك بوجهر المقصى من صفوف التجمع الوطني الديمقراطي موجود بين أيدي العدالة كما أن مجلس الأمة المنتمي له باشر دراسة ملفه وهو الإجراء الذي يستلزم قانونيا رفع الحصانة عنه، رغم أن سحب الحصانة من النائب المتهم أمر غير ممكن في الظرف الراهن كون مجلس الأمة في عطلة بالإضافة إلى ما يراه البعض التعقيدات الدستورية في إجراءات سحبها.

وحسب العارفين بخبايا نشاط الغرفة العليا للبرلمان فإنه يشترط لسحب الحصانة من نواب الغرفتين السفلى والعليا أن يقدم وزير العدل إخطارا يطلب فيه سحبها على خلفية قضية معينة، ليجتمع على أساسها مكتب المجلس، الذي يرفع الأمر للجنة الشؤون القانونية التي تدرس القضية وتستدعي العضو للاستماع له، ولن يتأتى هذا الأمر إلا برفع توصية لرئيس مجلس الأمة تتضمن تأييد أو رفض السحب ليتم بعدها استدعاء المجلس ليعقد جلسة لهذا الغرض ويكون التصويت على القضية بشكل سري.

إسلام كعبش