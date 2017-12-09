أعطى أمس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ،محسن بلعباس، إشارة انطلاق التحضير لمؤتمر حزبه الخامس المقرر يومي 09 و10 فيفري القادم بفندق هيلتون بالعاصمة، دون أن يكشف ما إن كان ينوي الترشح لعهدة جديدة أم يفكر في الانسحاب.

وحسب محسن بلعباس، وخلال كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للأرسيدي، أكد أن “تعنت السلطة وتماديها في عدم توفير الشروط التي تتيح للشعب الجزائري التعبير عن نفسه بحرية يعد تطرف يهدد مصير البلد.” وعن الوضع الذي يعيشه المجتمع الجزائري قال بلعباس ” تمر بلادنا بأوضاع سيئة على الأصعدة المالية والاقتصادية والمؤسساتية ،وسيئة أيضا يقول:لأن شبابها يهربون منها، وأطباؤها ومعلموها يقمعون ويُعاملون مثل عصابة من الأشرار، يضيف وسائل إعلامها إما مكممة أو مسخرة، وحركتها الجمعوية مقيدة أو مسيرة،و نخبتها إما مستقيلة أو مدفوعة إلى المنفى.”

وفي السياق ذاته وعن دور المقاطعة قال:“ لقد جربنا المقاطعة بما فيه الكفاية لكي نقول بأننا لا نستطيع تحمل إنعكاسات البقاء على هامش هذه الأحداث الانتخابية، بالإضافة إلى أننا في معاقلنا، كان لنا أن نضطلع بمسئوليتنا للعمل حتى نثبت بأن حالة الركود والسلب التي أنشأتها السلطة ليس أمرا محتوم.”

من جهة أخرى دعا محسن بلعباس ،القيادة الجديدة للحزب التي ستنبثق عن المؤتمر القادم لوضع الأدوات الكفيلة بضمان إنتشار فعلي، ويأخذ بعين الاعتبار المعطيات السوسيولوجية الجديدة لمجتمع تغير بشكل جذري منذ نهاية التسعينيات.”وللإشارة جاءت كلمة محسن بلعباس على شكل تقييم لدوره طيلة عهدته .

رزاقي جميلة