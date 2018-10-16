دعا محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، نواب أحزاب الموالاة الغاضبون من رئيس الغرفى السفلى السعيد بوحجة اللجوء إلى لجنة التحقيق البرلمانية إذا كان هناك عدد من التهم الموجهة ضد بوحجة حقيقة.

وأستغرب الرجل الأول في الأرسيدي، طريقة تعامل الغاضبون من بوحجة والتي وصفها بغير القانونية ويقول بلعباس إنه إذا كان هناك عدد من التهم الموجهة ضد بوحجة فإن النواب لديهم أداة يمكن اللجوء إليها إن أرادوا العمل بشكل قانوني وقال في تصريح له لموقع عربي tsa أن الارسيدي لطالما دافعنا عن احترام قوانين الجمهورية، بمعنى الدستور واللوائح حتى لو تعامل مع القوانين التي لم يشارك في إعدادها.

ودعا بلعباس الغاضبون من بوحجة في حال كان هناك عدد من التهم الموجهة ضده ،اللجوء بشكل قانوني إلى لجنة تحقيق برلمانية، حيث يتم الاستماع إلى كل الممثلين حسبه من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب ذات الأغلبية ورؤساء اللجان، وإذا ثبتت هذه التهم ضد بوحجة فإنه يدفع باستقالته .

هذا وربط أزمة الغرفة السفلى، بالتحضير للرئاسيات وما بعدها، وقال “ببساطة لأن مرحلة ما بعد بوتفليقة يتم التحضير لها” وفي رده عن سؤال حول إمكانية عدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة بالقول أعتقد أنه حتى لو شارك بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن حالته الصحية لن تسمح له بإنهاء عهدته، وإذا قرر عدم ترشيح نفسه، فهناك بالتأكيد سيناريو يتم طبخه في دوائر عليا، وبين قوى دخل النظام، ويحاول كل واحد إضعاف الآخر لصنع القرار لمرحلة ما بعد بوتفليقة.”

هذا وتحدث بلعباس، عن تخبط السلطة في إخراج رجل توافق لتسيير مرحلة ما بعد بوتفليقة وأكد في حديثه بأن الأمر أكثر صعوبة في الوضع الحالي ولأن النظام قد أفرغ من الشخصيات التي كان لها وزن من خلال خلفيتها التاريخية أو المسؤوليات التي كانت تتحملها في مرحلة ما.

وعن رفض رئيس الجمهورية التدخل لحل أزمة المجلس الشعبي الوطني، أو حل البرلمان، أكد رئيس الأرسيدي، أن رئيس الجمهورية ومنذ توليه السلطة في عام 1999 ، كان دائما يقول إن الجزائر دولة مستقرة، وبالنسبة له ، يعني الاستقرار تنظيم الانتخابات في المواعيد المحددة دستوريا، وقد رفض دوما إجراء أي انتخابات خارج مواعيدها الرسمية وعن السبب الثاني في رفض حل البرلمان أكد أنه في حال تم حله سيعطي سبب للمعارضة التي تطلب انتقالا ديمقراطيا لأن هناك أزمة كبيرة، وهو ما لا يمكنه أن يفعله، بحسب بلعباس.

رزاقي.جميلة