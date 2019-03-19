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الأديب والكاتب البروفيسور حسان الجيلالي في ذمة الله

Fella Soltani 19 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 181 زيارة

انتقل أمس الإثنين، إلى رحمة الله البروفيسور حسان الجيلاني، أديب وكاتب من ولاية الوادي.

البروفيسور إبن ولاية الوادي أديب وكاتب، ألف عشرات الكتب في التراث والأدب والدواوين للشعر، كما له اسهامات كبيرة في اختصاصه في علم الاجتماع.

ألف كتاب منهجية العلوم الإجتماعية رفقة البروفيسور بلقاسم سلاطنية، الذي يعد مرجع مهم للطلبة والباحثين.

يشتغل في جامعة قسنطينة وبسكرة، له باع كبير كما اشتغل في مناصب للجامعة بليبيا سابقا.

صاحب رواية غرام زهور، يرحل على الساحة الأدبية للأبد وسيفتقده المؤرخين والمهتمين في التراث المحلي الذي استنسخ منه عربون وفاء ببصمة عالمية.

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عن Fella Soltani

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