الأخضر الإبراهيمي :”المطالبة برحيل الجميع سهلة، لكن تطبيقها صعب”

_النظام ارتكب اخطاءا منذ الاستقلال ،حيث لم تكن القيادة جماعية ،لكن يمكن تدارك كل ذلك من أجل الشعب.
_ التغيير مطلوب لكنه لا يمكن أن يحدث بعصا سحرية ،إنما بكون ببرنامج يتم تفعيله للوصول إلى الجمهورية الثانية.
_الآفلان يمثل جنسية ثانية للشعب الجزائري.
_مازلنا لانملك خطة طريق توافق عليها الغالبية العظمى من الجزائريين.
_لا بد أن تكون هناك بداية ،وبداية الألف ميل تبدأ بخطوة .
_لا احد يملك خطة واضحة وبرنامجا واضحا ،الا الرئيس من اقترح خطة ويمكننا أن نستند عليها واستغلالها لننطلق معا في حوار شامل.
_دستور الرئيس ليس قرأنا يمكننا التغيير فيه وتعديله بما يخدم الجزائر.
_لا يمكن أن يذهب الجميع ولايمكن للجزائر التخلي عن كل مسؤول فيها لأننا سنفعل مافعل بريمر في العراق .
_المطالبة برحيل الجميع سهلة، لكن تطبيقها صعب، لأن الجزائر بحاجة لرجال يبقون على الاستقرار والأمن .
_لا اعرف بما يكفي الجزائر لكنني قلت دائما أننا لا يمكن ان نعرف كل شيئ،و أنا لم أنقطع يوما عن الجزائر مثلما يروج البعض فلي عائلة وأصدقاء و زملاء بقيت دائما على اتصال بهم ،لذلك فمن يدعي أنني لا أعرف هذا الوطن مخطئ.
_ أنا لست هنا لأهدد أبناء وطني وإنما استندت على تجربتي في العراق و أقول لجزائريين “تقدموا بعيون مفتوحة وانتبهوا للمخاطر “.
_جئت إلى الجزائر لأرى ما يمكنني أن أفعله لوطني .
_أعجبت بما فعله الشباب،والشعارات جميلة لكننا لا بمكن أن نواصل بهذا الشكل.