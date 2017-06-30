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الأحواز بإيران …المنطقة الأشد حرا على وجه الأرض هذه الأيام

yassin bouras 30 يونيو 2017 الحدث اضف تعليق 27 زيارة

سجلت مدينة في جنوب غربي إيران درجة حرارة هي الأعلى في العالم في العصر الحديث، وفق ما أظهرت بيانات الخميس، نشرتها وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية على حسابها في تويتر. وقال إتيان كابيكيان، وهو مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية “ميتيوفرانس”، على تويتر، إن “مدينة الأحواز سجلت حرارة بلغت 53.7 درجة مئوية (128.7 درجة فهرنهايت)”.

وأضاف كابيكيان أن درجة الحرارة هذه تعد الأكبر في سجل إيران، وهي الدرجة الأعلى التي تصل إليها الحرارة على الإطلاق في جوان الجاري على البر في قارة آسيا. ورصدت المختصون درجة الحرارة التي قاربت 54 درجة مئوية في الأحواز مرتين، عند الساعة 04:51 و05:00 مساء. وشهدت إيران في السابق درجة حرارة أقل قليلا من المسجلة حديثا. وإذا ما كانت هذه الدرجة دقيقة، فإنه يمكن القول إن معدل السخونة في هذه المدينة هو الأعلى المسجل من أي وقت مضى على الأرض في العصر الحديث. وتتطلب درجة الحرارة هذه مراجعة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للتأكد من صدقيتها، لا سيما في ضوء التشكيك في رصد حرارة بلغت 57 درجة مئوية في وادي الموت في كاليفورنيا بالولايات المتحدة في 10 جويلية 1913.

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