استجاب ممثلو قوائم الأحزاب السياسية بولاية برج بوعريريج التي كانت لا تظهر فيها صور المرشحات للانتخابات التشريعية المقبلة بوضع صورهن بعد أن تم إعذارها بإلغائها حسبما علم أمس الثلاثاء من المنسق الولائي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية.

وأوضح ا حسان النوي بأن “جل الأحزاب المعنية التي تم إخطار متصدري قوائمها وهي حزب القوى الاشتراكية وأحزاب التحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء و حزب الجبهة الوطنية الجزائرية والجبهة الجزائرية للتنمية والعدالة وحزب النضال الوطني وذلك بعد ملاحظة عدم وجود صور للمرشحات على الملصقات في بعضها وتبديلها بمجسمات فيما غيبت تماما في أخرى- قد استجابت في الأخير بوضع صور المرشحات”.

وأضاف المتحدث بأن الهيئة التي يمثلها أصدرت بيانا يتضمن أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية “ستلغي أي قائمة لا تظهر فيها صور المرشحات”.

نسرين.م