

تتعرف الأحزاب السياسية المشاركة في محليات 23 نوفمبر القادم على الرقم التعريفي الوطني لقوائمها الانتخابية وذلك خلال القرعة التي ستجريها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات اليوم بقصر الثقافة مفدي زكرياء بحضور رئيسها عبد الوهاب دربال وممثلي الأحزاب السياسية.

ودعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في بيان سابق لها الأحزاب السياسية التي تم قبول ملفات ترشح قوائمها نهائيا للانتخابات المحلية الى المشاركة في عملية القرعة المتعلقة بتحديد الرقم التعريفي الوطني لقوائم الترشيحات المقررة اليوم و أورد في بيانه أنه “تحسبا لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر 2017 تعلم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشكيلات السياسية من أحزاب وتحالفات التي تم قبول ملفات ترشح قوائمها نهائيا عن إجراء عملية القرعة لتحديد الرقم التعريفي الوطني لقوائم الترشيحات يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 بقصر الثقافة مفدي زكريا ”

وطالبت الهيئة الأحزاب السياسية التي ستشارك بقوائم مترشحين لهذه الانتخابات تعيين ممثلين اثنين لحضور هذه العملية التي تجري تحت إشراف أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأشارت إلى أن هذا البيان هو بمثابة دعوة لكافة الأحزاب السياسية المعنية بالانتخابات”.

زينب بن عزوز