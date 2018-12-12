هدد تنسيقية الأئمة بالدخول في حركة احتجاجية كبيرة الأيام القادمة واتهمت وزير الشؤون الدينية محمد عيسى بالعمل ضد قرارا رئيس الجمهورية الذي ثمن وشكر الأئمة على الخدمات التي يقدمونها خدمة للوطن.

وقال رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، جلول حجيمي، بصفحته الرسمية على الفيس بوك، إن قرارات حاسمة سيتخذها الأئمة في اتجاه التصعيد نظرا لتأخر في عقد لقاء حواري واضح مع وزير القطاع محمد عيسى وجاء في تدوينته” بعد رسالة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتماطل الوزارة في الاستجابة لمطالب الأئمة قرارات حاسمة نحو التصعيد “ولم يحدد ذات المسؤول طريقة الإحتجاج إن كانت ستعرف مقاطعة العمل .

وللإشارة تتمثل مطالب الأئمة الغاضبون في رفع الأجور وتوفير لهم حماية الامنية اللازمة من الإعتداءات التي تطالهم يوميا وصلت حد القتل.

رزاقي.جميلة