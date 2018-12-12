الأربعاء , ديسمبر 12 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / اتهموا عيسى بتعطيل الحوار :
الأئمة يهددون بالتصعيد

اتهموا عيسى بتعطيل الحوار :
الأئمة يهددون بالتصعيد

islam kaab 11 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 43 زيارة

هدد تنسيقية الأئمة بالدخول في حركة احتجاجية كبيرة الأيام القادمة واتهمت وزير الشؤون الدينية محمد عيسى بالعمل ضد قرارا رئيس الجمهورية الذي ثمن وشكر الأئمة على الخدمات التي يقدمونها خدمة للوطن.
وقال رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، جلول حجيمي، بصفحته الرسمية على الفيس بوك، إن قرارات حاسمة سيتخذها الأئمة في اتجاه التصعيد نظرا لتأخر في عقد لقاء حواري واضح مع وزير القطاع محمد عيسى وجاء في تدوينته” بعد رسالة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتماطل الوزارة في الاستجابة لمطالب الأئمة قرارات حاسمة نحو التصعيد “ولم يحدد ذات المسؤول طريقة الإحتجاج إن كانت ستعرف مقاطعة العمل .
وللإشارة تتمثل مطالب الأئمة الغاضبون في رفع الأجور وتوفير لهم حماية الامنية اللازمة من الإعتداءات التي تطالهم يوميا وصلت حد القتل.
رزاقي.جميلة

عن islam kaab

شاهد أيضاً

تنديدا بالمشاكل التي يتخبط فيها قطاع البحث العلمي:
انتهاء آجال تسجيل الأئمة في قائمة التحويلات ما بين الولايات

أعلنت أمس وزارة الشؤون الدينية على انتهاء آجال تسجيل الأئمة في قائمة التحويل ما بين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super