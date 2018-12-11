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الأئمة يهددون بالتصعيد

أمام فشل الوزير عيسى في إمتصاص غضبهم:
الأئمة يهددون بالتصعيد

Djalila Rezzaki 11 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 37 زيارة

..هددت تنسيقية الأئمة بالدخول في حركة إحتجاجية كبيرة الأيام القادمة وإتهمت وزير الشؤون الدينية محمد عيسى بالعمل ضد قرارات رئيس الجمهورية الذي ثمن وشكر الأئمة على الخدمات التي يقدمونها خدمة للوطن

وقال رئيس التنسيقية جلول حجيمي بصفحته الرسمية على الفيس بوك، إن قرارات حاسمة سيتخذها الأئمة في إتجاه التصعيد نظرا لتأخر في عقد لقاء حواري واضح مع وزير القطاع محمد عيسى بعد رسالة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتماطل الوزارة في الاستجابة لمطالب الأئمة، ولم يحدد حجيمي طريقة الإحتجاج

.وللإشارة  تتمثل مطالب الأئمة الغاضبون في رفع الأجور وتوفير لهم حماية الامنية اللازمة من الإعتداءات التي تطالهم يوميا وصلت حد القت

رزاقي.جميلة

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