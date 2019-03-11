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الأئمة في وقفة احتجاجية أمام المجلس الدستوري اليوم

للمطالبة بعدم إقحام المساجد في القضايا السياسية:
الأئمة في وقفة احتجاجية أمام المجلس الدستوري اليوم

islam kaab 11 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 16 زيارة

إلتحق رسيما المجلس الأعلى المستقل للأئمة بالحراك الشعبي الذي بدأ منذ أسابيع ودعا إلى رفض العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، وقال بيان لمنظمة الأئمة النقابية أن البلاد اليوم تعيش تأزما كان نتاج تصرفات لا تخفى على أحد ، وهذا ما أدى إلى تعطيل الكثير من المصالح والحقوق .
ويعتزم المجلس الوطني للائمة وموظفي الشؤون الدينية، تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم أمام مقر المجلس الدستوري بالعاصمة، “للمطالبة بعدم إقحام المساجد والأئمة في القضايا المختلف فيها عن طريق التعليمات الإدارية التي أدت إلى المساس بقدسية المسجد ومكانة الإمام”.
هذا ودعت ذات المنظمة التي يرأسها جمال غول وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى عدم إقحام الزوايا والمساجد في الأمور السياسية والقضايا المختلف عليها ، مشيرة إلى أن كل إطاراتها سيقفون أمام المجلس الدستوري رفضا للعهدة الخامسة
وفي نفس السياق وجه إمام مسجد الجزائر الكبير علي عية أمس رسالة الى المجلس الدستوري طالب من خلالها الى الاستجابة للمطلب الشعبي و رفض العهدة الخامسة وقال عية في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي انه يجب اقتلاع جذور الفتنة و المتمثلة في رفض العهدة الخامسة.
فلة-س

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