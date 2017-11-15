شل طلبة المدارس الوطنية العليا باختلاف تخصصاتهم على المستوى الوطني أغلب المدارس، بالدخول في إضراب مفتوح بسبب قرار الإدارة حول إجبارية الحضور في cours إضافة الى غياب الأمن في محيط المدرسة.

احتج الآلاف من طلبة المدارس العليا عبر القطر الوطني أمس أمام مدارسهم على غرار طلبة المدرسة العليا للتكنلوجيا بدرقانة وبوزريعة والقبة وغيرها، تنديدا بقرار الإدارة حول إجبارية حضور المحاضرات إضافة الى غياب الأمن في محيط المدرسة ،ومطالب اخرى تتمحور حول ضرورة استرجاع حقوقهم المهضومة من طرف وزارة التعليم العالي و وزارة التربية، معيبين عليها العبث المستمر بالقوانين الداخلية و المساس بكرامة نخبة المستقبل على الرغم من امتلاكهم للحق التام في التشغيل الفوري بعد التخرج بعقد رسمي مع الوزارة، معبرين عن خيبة أملهم بعدما تبين لهم في الأخير أن العقد مجرد حبر على ورق، بالإضافة الى عدم منح الأولوية للناجحين في الاحتياط بمسابقات التوظيف والإخلال بتوظيف خريجي المدارس بمقر إقامتهم المدرجة في العقد و العمل بالأرضية الرقمية، بالإضافة الى امتلاك طلبة الجامعات العادية الحق في الدراسات العليا في حين يحرم طلبة المدارس العليا منها.

وفاء مرشدي