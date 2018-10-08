يواصل حزب جبهة التحرير الوطني في تنظيم لقئاته السياسية حول إنتخابات التجديد النصفي ويحشد مناضليه للفوز بمقاعد السينا وتقدر عدد الندوت واللقاءات المنظمة في هذا الإطار في غضون شهر تعدت الـ30 لقاء لتأكيد عزمهم على ضرورة فوز مرشحوا الحزب بمقاعد السينا مهما كانت الظروف والأحوال.

في لقاء جمع منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني وإطاراته بولاية قسنطينة بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة وسط المدينة، نشط عضو المكتب السياسي أحمد خرشي الإنطلاقة الرسمية عملية تحسيسية حول الإستحقاقات المقبلة الخاصة بالتجديد النصفي لمجلس الأمة،وفي الكلمة الإفتتاحية إستهلها منصور صالح واعلي أمين محافظة وسط، بضرورة الإتحاد إستعدادا لهذا الحدث المهم من أجل فوز الحزب بمقعد السينا.

كما كانت لمسؤول التنظيم بمحافظة قسنطينة مراد بركة كلمة أبرز خلالها الدور المنوط بمنتخبي الحزب للفوز بمقعد السينا، مذكرا أن الإلتزام الحزبي يفرض ضرورة العمل الوحدوي لبلوغ الهدف المنشود، و وضع كل المصالح جانبا في سبيل تحقيق الهدف الجماعي لفوز مرشح الحزب الذي سيكون الأكفاء و الأنسب.

هذا وذكر عضو المكتب السياسي أحمد خرشي بتعليمات الأمين العام للحزب وتوجيهاته في أنه من غير الممكن أن يكون الفائز خارج حزب جبهة التحرير الوطني ، مبرزا في السياق ذاته أنه العمل داخل الآفلان ديمقراطي، وجب معه الإلتزام بفوز الجبهة في هذا الإستحقاق وخصوصا في هذا الظرف الجد حساس الذي تعمل قوى حزبية أخرى وتسعى لمنافسة الآفلان للظفر بمقعد السينا، مذكرا أن فضل الجبهة على الجميع ، لدى وجب التكاثف وتضافر الجهود للفوز الذي سيكون فوز الآفلان، معلنا عن بداية إستقبال الترشيحات بمقر المحافظة والتي ستستمر إلى غاية يوم الخميس المقبل

وفي نفس السياق، عقد مساء السبت منتخبوا حزب جبهة التحرير الوطني بولاية الطارف إجتماعا لهم تحضيرا واستعدادا لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة،وفي كلمة له أمام الحضور أكد محافظ القالة هرڨة محمد اليزيد على ضرورة الوحدة والعمل بجدية وفق الإلتزام الحزبي الذي يربط الجميع كمناضلين في صفوف الآفلان، وكمنتخبين للحزب ، بضرورة التجند لفوز مرشح الحزب، فالأكيد حسب محافظ الآفلان أن الفوز سيكون فوز الجميع ، مبرزا أن محطة إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة محطةهامة، وجب على الجميع العمل لعدم تفويت هذه الفرصة، التي حتما ستكون فاصلة وحاسمة، والتي بتضافر مجهودات الجميع سيكون الفوز فيها لحزب جبهة التحرير الوطني.

رزاقي.جميلة