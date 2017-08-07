كشفت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، هدى ايمان فرعون ان مصالحها تحضر لاطلاق أكبر عملية توظيف سيعرفها بريد الجزائر سنة 2018 لتغطية نقص الموارد البشرية الذي يعرفه القطاع، مستبعدة ان تكون للحكومة أي نية لخوصصة بريد واتصالات الجزائر، مشيرة بأن المؤسسات العمومية ستلقى الدعم و المصاحبة لضمان التقيد مع قواعد السوق و تحسين الخدمات العمومية،مؤكدة على أنه سيتم تدعيم شبكة الأنترنت مع اطلاق مشروع الكابل البحري بين الجزائر و وهران و فالنسيا ، فضلا عن التفاوض بشأن الربط بكابل دولي جديد.

وصرحت الوزيرة، لدى استضافتها في حصة خاصة على أمواج القناة الثالثة، بأن 5000 متعاقد بعقد محدود المدة سيتم توظيفهم رسميا وبصفة تدريجية، مؤكدة أن الأولوية لذوي الخبرة المهنية في قطاع البريد على أن يتم تسوية ملفاتهم خلال 2019 .

و في ذات السياق ، قالت فرعون، إن مؤسسة بريد الجزائر تعاني من نقص كبير في الموارد البشرية بسبب الـ 4000 عامل الذين خرجوا إلى التقاعد وبقيت هذه المناصب شاغرة ،مبرزة في السياق ذاته انه حتى في حال تعويض هؤلاء المتقاعدين بعمال جدد نبقى بعيدين عن تغطية هذا العجز مع العلم أنه يوجد أكثر من 3400 مكتب بريد عبر الوطن.

كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا العجز الذي تعانيه مؤسسة بريد الجزائر أدى إلى حدوث خلل في الخدمات اللوجستية وكذا الطرود، فضلا عن تسجيل نوع من الإهمال في نقل الطرود البريدية مؤكدة أنه سيتم تجاوز هذه النقائص إصلاحها باقتناء مركبات ومعدات فرز الرسائل والطرود.

و أشارت الوزيرة في تصريحاتها الى أن مجلس ادارة مؤسسة بريد الجزائر أقرت ترسيم مناصب 5000 منصب عمل منها 2600 الخاضعين لنظام عقود العمل او التشغيل المساعد CTA و 3600 منصب تحت صيغة DAIP ،مشيرة الى أن تكلفة التوظيف و الترسيم تقدر بنحو 3000 مليار دينار سنويا على أقل تقدير ،الا ان مؤسسة بريد الجزائر تعرف حصيلة مالية ايجابية بتحقيقها فائض للسنة الثانية على التوالي فاق 7 مليار دينار .

و أعلن الوزير أيضا عن برنامج دعم و عصرنة بريد الجزائر من خلال اتفاق شراكة مع اتصالات الجزائر في سبتمبر المقبل ،يضمن الربط لكافة مكاتب البريد بالأنترنت الخطي ذات التدفق العالي بمعدل 2 ميغابايت في الثانية ،مشيرة بأن هناك حاليا 2500 مكتب بريد يعمل بmobiconnect و 500 مكتب يشتغل بتدفق يقل عن واحد ميغابايت.

عمر ح