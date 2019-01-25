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“إفريقيا سبيريت” و”ايثران” سفيرا الجزائر في مهرجان “صوت الحكمة” بتنزانيا

Sabrina Kerkouba 25 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 183 زيارة

  

يرتقب أن تكون فرقتي “إفريقيا سبيريت” و”ايثران” الموسيقيتين المعروفتين سفيرتي الجزائر في فعاليات الطبعة الــ16 “صوت الحكمة”، المقرر من 7 إلى 10 فيفري القادم بجزيرة زنجبار التانزانية.

وبرمجت فرقة “افريقيا سبيريت”، برنامجا موسيقيا يجمع بين موسيقى الصحراء و الساحل الافريقي والديوان وهو الطبع المعروف بالجزائر والمغرب.

وقد سبق لفرقة “افريقيا سبيريت” أن نشطت عدة حفلا ت في العديد من المدن الجزائرية كما شاركت في كثير من المهرجانات بالخارج منها جولة فنية قادتها إلى الولايات المتحدة.

وستقوم فرقة “ايثران”  بتقديم الطابع التقليدي بمظهر معاصر و سبق لهذه الفرقة أن أصدرت عدد من الابومات منها “ايمازيغن” سنة 1993 و”نيو نيندي” في 2011 تكريما لروح الفنان الراحل عثمان بالي قبل إصدار “المحفل” في 2016.

عن Sabrina Kerkouba

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