“إفريقيا سبيريت” و”ايثران” سفيرا الجزائر في مهرجان “صوت الحكمة” بتنزانيا

يرتقب أن تكون فرقتي “إفريقيا سبيريت” و”ايثران” الموسيقيتين المعروفتين سفيرتي الجزائر في فعاليات الطبعة الــ16 “صوت الحكمة”، المقرر من 7 إلى 10 فيفري القادم بجزيرة زنجبار التانزانية.

وبرمجت فرقة “افريقيا سبيريت”، برنامجا موسيقيا يجمع بين موسيقى الصحراء و الساحل الافريقي والديوان وهو الطبع المعروف بالجزائر والمغرب.

وقد سبق لفرقة “افريقيا سبيريت” أن نشطت عدة حفلا ت في العديد من المدن الجزائرية كما شاركت في كثير من المهرجانات بالخارج منها جولة فنية قادتها إلى الولايات المتحدة.

وستقوم فرقة “ايثران” بتقديم الطابع التقليدي بمظهر معاصر و سبق لهذه الفرقة أن أصدرت عدد من الابومات منها “ايمازيغن” سنة 1993 و”نيو نيندي” في 2011 تكريما لروح الفنان الراحل عثمان بالي قبل إصدار “المحفل” في 2016.