تحتضن ولاية الجلفة ابتداء من أمس فعاليات المؤتمر الإسلامي الدولي حول “الآليات التفعيلية لقطاع الأوقاف في الجزائر من اجل التنوع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة “، حيث سيعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلي عدد من الدول العربية والإسلامية.

وفي هذا الجانب أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر زحوط إسماعيل في تصريح لموفد اذاعة القرآن الكريم إلى ولاية الجلفة سليم مركاتي أن هذا المؤتمر يطرح احد البدائل المهمة في التنويع الاقتصادي والمتمثلة في الوقف وذلك لكون أن الجزائر الآن تبحث عن بديل اقتصادي لتمويل الاستثمارات العامة.

وأضاف المتحدث ذاته أن الوقف لا يقتصر على المؤسسات الدينية فقط وإنما يمكن أن يساهم في خلق استثمارات وخلق تنمية محلية ووطنية.

من جهته أبرز مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجلفة محمد واسطي أنه سيثري الجلسات العلمية للمؤتمر نخبة من الباحثين في المجال الاقتصادي الإسلامي من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الوقف.

ق.و