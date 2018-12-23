افتتاح الطبعة الثالثة عشرة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف: طيف صونيا يعود على ركح بشطارزي وإصرار على تكثيف الجهود لخدمة المسرح الجزائري

افتتحت أمس فعاليات الطبعة الثالثة عشر للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، بمسرح محي الدين بشطارزي، والتي رفعت على روح الفنانة صونيا، حيث قدمت نسرين بلحاج مقطع من مسرحية “فاطمة” أشهر أعمال الراحلة صونيا وهذا بمناسبة تكريم الراحلة وإطلاق اسمها على الدورة13 من مهرجان المسرح المحترف.

الافتتاح الذي حضره وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، والي العاصمة عبد القادر زوخ، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “لوندا” سامي بن شيخ…إلخ، كان فرصة للقاء المسرحيين والمختصين بأب الفنون الجزائري، واكتشاف العروض المسرحية المشاركة.

ميهوبي لن نبخل في دعم المسرح الجزائري:

شدد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على التزام وزارة الثقافة بمد يد العون للمسرح الجزائري كلما كانت الإمكانات سانحة لذلك، مؤكدا إنهم دائما بأننا نشعر بالمسؤولية اتجاه الفن الرابع لأن المسرح ارتبط بالقضية الوطنية.

وأبرز الوزير أنه تم وضع فكرة التأسيس لليوم الوطني للمسرح والتأسيس لليوم الوطني للسينما، في إطار تقديم الأفضل للثقافة والحركة المسرحية الجزائرية، وعرفانا لكل الذين أسهموا في وضع لبنات الثقافة المسرحية والسينمائية، مضيفا إن كل العمليات التي تتعلق بتطوير الحركة المسرحية وتطوير النظام وهيكلة المسرح الجزائري، لا يمكنها أن تكون إدارية فقط ولكنها ستكون بالتشاور مع الفاعلين في الحركة المسرحية، بكونهم صناع الفرجة، ولهذا لا يمكن لنا أن نقوم بعمل ما دون التشاور معهم في أي خطوة نقدم عليها لتطوير الحركة المسرحية في الجزائر.”

وأشاد ميهوبي بجائزة مصطفى كاتب الدولية للدراسات المسرحية الجزائرية، التي أثبت من خلالها أن المسرح الجزائري فرض نفسه بتجربة قوية وعميقة في المسرح العربي والعالمي أيضا، مبرزا تجربة علولة التي تدرس في عديد من المعاهد المسرح العالمية في أوروبا وغيرها.

:محمد يحياوي: مازلنا أوفياء على العهد

مدير المسرح الوطني الجزائري ومحافظ المهرجان محمد يحياوي، أكد أن هذا ركح بشطارزي لا زال يحتفظ بصدى أجيال من المسرحيين مروا من هنا من أجل الكلمة الحرة وطرح قضايا المجتمع، حيث تأتي هذه الطبعة من المهرجان وفاء لمسيرة جيل مضى واعترافا بجهود أجيال تصنع اليوم أمجاد المسرح الجزائري وتجتهد ليصل هذا الفن الراقي إلى أعلى المراتب وأفضل المستويات.

واعتبر يحياوي في كلمته الافتتاحية، الفنانة الراحلة صونيا شمعة مضيئة من جيل الإبداع والتميز، وعليه –يضيف- رأت محافظة المهرجان الوطني للمسرح المحترف أن ترفع وبكل فخر واعتزاز هذه الطبعة إلى روح هذه الفنانة القديرة: سلطانة المسرح الجزائري .

كما حرصت محافظة المهرجان هذه السنة على التنوع في الأعمال التي ستمر على ركح المسرح الوطني، وهي فرصة للممارسين المسرحيين والنقاد للقاء والنقاش والحوار حول قضايا المسرح والحياة، وهي فرصة أيضا للجمهور للتعرف على الجديد، ومناقشة المبدعين من مخرجين وكتاب وممثلين من خلال الجلسات النقدية التي تعقب العروض المشاركة.

وتتشرف طبعة المهرجان-يقول- بإعلان نتائج جائزة مصطفى كاتب للدراسات المسرحية. هذه الجائزة التي تأتي برعاية كريمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتحت رعاية وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، إثراء للساحة المسرحية ومرافقة لجهود الفاعلين فيها