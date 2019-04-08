أشارت افتتاحية يومية “المجاهد” الحكومية، إلى إمكانية ذهاب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، واستبداله بشخصية سياسية تحظى بالتوافق تقوم بقيادة المرحلة وفق الدستور.

دعت صحيفة “المجاهد” الناطقة بالفرنسية أمس، إلى تغيير رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي سيتولى آليا خلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لمرحلة انتقالية من 3 أشهر بشخصية توافقية استجابة لمطالب الشارع المنتفض ضد بقايا النظام.

وجاء ذلك في افتتاحية الصحيفة المعروفة بافتتاحياتها القريبة من توجهات أعلى هرم السلطة، قبل يومين من اجتماع للبرلمان بغرفتيه غدا الثلاثاء لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية وتسلم رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمرحلة انتقالية.

وترى الصحيفة ذاتها بأن الحل “يجب أن يكون دستوريا ولكن المشكلة المطروحة حاليا أن رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح الذي سيخلف آليا الرئيس المستقيل يرفضه الشارع وهي قضية لم يحدد الدستور طريقة معالجتها”، وتستدرك الإفتتاحية بالقول “يجب إيجاد حل لمسألة رئاسة مجلس الأمة في أقرب وقت من منطلق أن هذا الوجه السياسي لن يقبله الحراك الشعبي”، وتابعت “وهنا الأمر ليس مستحيلا فيمكن إيجاد شخصية توافقية لها مواصفات رجل دولة من قيادة مرحلة انتقالية قصيرة لأن المهم هو تجاوز الخلافات وعدم الدوران في مكان واحد”.

كما أكدت الصحيفة ذاتها بأن “أي انتقال طويل ومشوش يمكن أن يسيطر على تطلعات المواطنين”، لتواصل في تقديم رؤيتها للحل “من الضروري العودة إلى صناديق الاقتراع ، وهي الجهة الوحيدة المخولة لتقرير من سيتم استدعاؤه لقيادة الدولة في الجزائر”.

وفي السياق ذاته، أفاد مدير الاتصال بمجلس الأمة سليم رباحي بأن البرلمان “سيعين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما، كما ينص الدستور”، وأضاف المتحدث في تصريح له “وقبل ذلك اجتمعت الأحد لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان، الذي يتم التصويت عليه خلال اجتماع الثلاثاء قبل تعيين رئيس الدولة”.

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يتولى رئيس مجلس الأمة، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.

ورسميا يجتمع البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة غدا الثلاثاء، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني أفريل الفارط.

إسلام كعبش