أعلن وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، عن تلقي مصالحه حوالي 36 طلبا لمشاريع تركيب السيارات، بالجزائر معتبرا أن تجسيدها صعب، و لكن يمكن تخصيص المشاريع للعلامات الكبيرة فحسب، كما أكد عن اعتماد دفتر شروط جديد لتركيب السيارات و تاطير و تنظيم السوق قريبا

وأوضح يوسفي، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018، أن دفتر الشروط سيكون موحدا، بحيث سيضم جميع الأصناف من المركبات الى السيارات والحافلات وشاحنات والدراجات والدراجات النارية والمقطورات، و يطلب من المؤسسات الالتزام بجملة من القواعد والمبادئ التي تنظم هذه الشعبة الصناعية و تعمل على تصحيح الاختلالات التي تعرفها والرفع تدريجيا من نسبة الإدماج التي توقع يوسفي أن ترتفع في المشاريع الحالية الى أكثر من 40 بالمائة خلال سنوات قليلة، مشيرا أنإطلاق مصنع إنتاج البلاستيك بسكيكدة سيسمح برفع هذه النسبة بشكل معتبر، حيث أن هذه المادة تمثل لوحدها ما بين 18 إلى 20 بالمائة من تكلفة إنتاج السيارة.

من جهة أخرى، أوضح وزير الصناعة بأن التفكير جاري حاليا حول لإعداد دفتر شروط آخر يتعلق بشعبة الإلكترونيك بجميع فروعها من هواتف نقالة مكيفات جاهزة كهرومنزلية، فيما قال بشأن المناطق الصناعية أن دائرته الوزارية تلقت عددا كبيرا من طلبات العقار الصناعي مما دفع بالحكومة إلى التخطيط إلى إنشاء 50 منطقة جديدة تم إسناد مهمة تهيئتها للولاة، مع تخصيص غلاف مالي يصل إلى 500 مليار دج، غير أنّ مهمة تسيير وصيانة هذه المناطق سيتكفل بها المتعاملون الاقتصاديون الناشطون بها والذين يتوجب عليهم التكفل بجميع التكاليف المتعلقة بذلك.

أما بخصوص العقار الصناعي غير المستغل، فقد اكد يوسفي أن قانون المالية لـ 2018 يتضمن مادة ترفع من الغرامة المفروضة على المتعاملين الذين لا يستغلون العقار الصناعي لمدة تفوق ثلاث سنوات من 3 إلى 5 بالمائة من قيمته التجارية، مضيفا أنّ 60 بالمائة من ناتج هذا الرسم يوزع لفائدة البلديات مكان تواجد العقار مقابل 40 بالمائة توجه لتمويل صندوق الوطني لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية.

و عن مشروع تحويل الفوسفات اعلن يوسفي عن الانتهاء من الدراسة بشانه ،مؤكدا أنه اي المشروع سيجعل من الجزائر أحد البلدان الرائدة في صناعة الأسمدة، مع ارتفاع إنتاج الجزائر من الفوسفات من مليون و 1.5 مليون طن سنويا في الوقت الراهن إلى حوالي 10 ملايين طن سنويا مشيرا ان الاحتياطي الجزائري من الفوسفات يصل نحو 2 مليار طن.

عمر ح