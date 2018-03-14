اعتقال 3 أشخاص لتفجير مسجد بولاية إيلينوي الأمريكية

ألقت السلطات الأميركية القبض أمس الثلاثاء على ثلاثة رجال من منطقة ريفية بولاية إيلينوي ووجهت لهم اتهامات بتفجير مسجد خارج مدينة منيابوليس عام 2017 ومحاولة تفجير عيادة للإجهاض في إيلينوي.

وجاء في بيان من مكتب الادعاء بمينيسوتا أن السلطات وجهت لمايكل مكهورتر (29 عاما) وجو موريس (22 عاما) ومايكل بي. هاري (47 عاما) اتهامات بتنفيذ هجوم بقنبلة أنبوبية على مركز دار الفاروق الإسلامي في بلومينغتون بمينيسوتا في الخامس من أغسطس/آب مما ألحق أضرارا بالمبنى دون أن وقوع خسائر بشرية.

ويخدم مسجد دار الفاروق بصفة أساسية الصوماليين في منطقة مينابوليس. ويشير أحدث إحصاء للسكان إلى أن بمينيسوتا أكبر جالية صومالية في الولايات المتحدة.

وجرى استدعاء الشرطة في بلومينغتون في الساعات الأولى من صباح الخامس من أغسطس/آب بشأن انفجار في المسجد، بعد إلقاء قنبلة من سيارة فان أو شاحنة على مكتب الإمام بينما كان المصلون يؤدون صلاة الفجر، وشوهدت المركبة تبتعد مسرعة.

وذكر بيان من مكتب ادعاء إيلينوي في سبرنغفيلد أن ضباطا في مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) ألقوا القبض على الثلاثة المشتبه بهم، الذين يواجهون أيضا تهما بحيازة بنادق هجومية مصنفة كبنادق آلية، وبالشروع في تفجير مركز خاص بصحة المرأة في شامبين بإيلينوي في السابع من نوفمبر الماضي.

وأشارت مراجعة أجراها مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) إلى زيادة كبيرة في الحوادث المناهضة للمسلمين في الولايات المتحدة العام الماضي عقب انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.

المصدر : وكالات/ الجزيرة