اعتقال “بائع شاورما متطرف” في الأورال الروسية

أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن إلقاء القبض على مواطن أجنبي، كان يعمل بائع شاورما في مدينة يكاترينبورغ بمنطقة الأورال الروسية، للاشتباه بتورطه في نشاط تنظيم متطرف.

وجاء في بيان صادر عن فرع الداخلية الروسية في مقاطعة سفيردلوفسك، أنه “احتجز في منزله في يكاترينبورغ مواطن من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق يشتبه بتورطه في نشاط تنظيم إجرامي ذي توجه متطرف”.

وأوضح البيان أن الشاب المذكور وصل إلى المدينة الروسية الشتاء الماضي وكان يعمل في محل شاورما، مضيفا أن الشخص المذكور كان مطلوبا على مستوى الإنتربول وأنه يواجه في وطنه عقوبة قد تصل إلى 20 عاما في السجن.