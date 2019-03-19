اعادة تشغيل مركب الحجار بعد توقف دام 8 ايام

أعيد تشغيل الفرن العالي لمركب سيدار الحجار بعنابة، الذي جمد نشاطه منذ ثمانية أيام بسبب نقص التموين بمادة الحديد الخام وتراجع مخزون المركب من هذه المادة الأولية الأساسية لنشاط مصنع الحجار. وأكد المدير العام للمركب، شمس الدين معطا لله، على استئناف النشاط بالفرن العالي الذي يمثل “الحلقة الأولى في عملية إنتاج الحديد والصلب بعد استقرار عمليات تحويل مادة الحديد الخام من منجمي الونزة و بوخضرة بولاية تبسة نحو مصنع الحجار بعنابة و إصلاح العطب الذي تسبب فيه انحراف مقطع خط السكة الحديدية الرابط بين منجم بوخضرة و منطقة واد كبريت بولاية سوق أهراس”.