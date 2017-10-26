

أفاد بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم أمس الأربعاء أن اضطرابات ستمس جميع رحلات الشركة على الشبكات الداخلية و الدولية، اثر إضراب عمال الصيانة.

و جاء في بيان شركة الخطوط الجوية انه “اثر الحركة الاجتماعية التي شنها عمال الصيانة دون سابق إنذار يومي 24 و25 أكتوبر، تعلم الشركة زبائنها أن الاضطرابات ستمس جميع الرحلات سواء في الشبكات الداخلية او الخارجية”.

و يجدر التذكير أن تقنيي وعمال مصالح صيانة الطائرات على مستوى مطارات البلاد دخلوا ابتداء من مساء الثلاثاء في إضراب مفتوح عن العمل، حيث رفعوا جملة من المطالب أبرزها مراجعة سلم التصنيف المهني و الأجور وفقا لما تنص عليه إجراءات الاتفاقية الجماعية التي تربطهم بالشركة، حسبما صرح رئيس النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات أحمد بوتومي.

الإضراب “غير شرعي”

واعتبر الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الطاهر علاش أن هذا الإضراب “غير شرعي” باعتباره لم يستوف الشروط القانونية لإعلانه و تم الشروع فيه بشكل مفاجئ .

و أضاف علاش قوله ” نقابة تقنيي صيانة الطائرات لم تكلف نفسها حتى عناء الاتصال بالإدارة العامة للشركة لمناقشة مطالبهم عقب انتهاء جمعيتهم العامة الطارئة، و أعلنت الإضراب بطريقة تخالف كل الإجراءات المعمول فيما يخص الحركات الاحتجاجية”.

نسرين.م