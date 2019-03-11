اضطرابات جديدة في الرحلات الجوية الى الجنوب

أعلنت الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن اضطرابات جديدة في الرحلات من وإلى الجنوب.وحسب ما أوردته الجوية الجزائرية، يمس اضطراب الرحلات كل من ولايات ورقلة، عين صالح، برج باجي مختار.كما أشارت أن الاضطراب في الرحلات، سيستمر إلى غاية تحسن احوال الطقس.
Razika kherkhache 11 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 114 زيارة
11 مارس 2019
11 مارس 2019
أعلنت الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن اضطرابات جديدة في الرحلات من وإلى الجنوب.وحسب ما أوردته الجوية الجزائرية، يمس اضطراب الرحلات كل من ولايات ورقلة، عين صالح، برج باجي مختار.كما أشارت أن الاضطراب في الرحلات، سيستمر إلى غاية تحسن احوال الطقس.
تداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من عدة خطوط لـ “ميترو”، الجزائر العاصمة.وأفادت صفحة …
Watch Dragon ball super