اضطرابات جديدة في الرحلات الجوية الى الجنوب

أعلنت الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن اضطرابات جديدة في الرحلات من وإلى الجنوب.وحسب ما أوردته الجوية الجزائرية، يمس اضطراب الرحلات كل من ولايات ورقلة، عين صالح، برج باجي مختار.كما أشارت أن الاضطراب في الرحلات، سيستمر إلى غاية تحسن احوال الطقس.