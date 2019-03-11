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اضطرابات جديدة في الرحلات الجوية الى الجنوب

Razika kherkhache 11 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 114 زيارة

أعلنت الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن اضطرابات جديدة في الرحلات من وإلى الجنوب.وحسب ما أوردته الجوية الجزائرية، يمس اضطراب الرحلات كل من ولايات ورقلة، عين صالح، برج باجي مختار.كما أشارت أن الاضطراب في الرحلات، سيستمر إلى غاية تحسن احوال الطقس.

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