قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)على موقعها الالكتروني يوم الخميس ان سعر سلة خاماتها ال 13 وصل إلى 47ر50 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله الذي وصل49ر50 دولار.

وتضم سلة خامات (أوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي وخام صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الإكوادوري.

و يذكر أن منظمة الاوبك و 11 بلدا آخر منها روسيا التزمت منذ مطلع السنة الجارية بتخفيض انتاجها الذي من المفروض أن يستمر الى غاية مارس 2018 بهدف تقليص الفائض في العرض.

ويقدر حجم الخفض ب1,8 مليون برميل يوميا منها 1,2 مليون برميل موزعة على دول اوبك و600 الف برميل موزعة على 11 دولة منتجة اخرى.

وجاء في بيان لأوبك عقب اجتماع اللجنة الفنية التي تضم منتجين اعضاء في المنظمة واخرين مستقلين بأبو ظبي يومي السابع(7) والثامن(8)من اوت ان كل من الإمارات العربية المتحدة والعراق وقازاخستان وماليزيا ابدوا دعمهم الكامل لآلية المراقبة القائمة واستعدادها للتعاون التام مع اللجنة الفنية المشتركة واللجنة الوزارية في الأشهر المقبلة لتحقيق الهدف المتمثل في الوصول إلى الامتثال الكامل.

ق.و